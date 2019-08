«Doch plötzlich lag er auf dem ‹Buggel›»

Dass Glück und Unglück im Schwingsport nahe beieinanderliegen, darauf wurde in dieser Artikelserie schon mehrfach hin­gewiesen. Im Fall von Andreas Schletti war der letzte Gang am Oberländischen Schwingfest entscheidend für das Ticket für das Eidgenössische Schwingfest in Zug. Sein Gegner war, auf dem Papier, sogenannt machbar. Ein Kranzschwinger zwar, der jedoch seine letzte Auszeichnung vor über vier Jahren einheimste. Trotz aller Bemühungen: Der Gang endete gestellt, mit der Note 8,75 – ein «Vierteli» mehr, und Schletti hätte sich seinen zweiten Saisonkranz gesichert, was wohl für die Selektion für das «Eidgenössische» gereicht hätte.