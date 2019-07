Ehrgeizige Pläne für Palace-Hotel

Peter Wirth ergriff die günstige Gelegenheit, öffentlich über die ambitionierten Zukunftspläne für das Palace-Hotel in Mürren zu reden. Der frühere Industriemanager ist Verwaltungsratspräsident der Palace Avenir AG, einer Gruppierung einheimischer Player, die das frühere Luxushotel im letzten November dem Konkursamt abgekauft hat. Die Möglichkeit zur Stellungnahme verdankt Wirth dem Regionaljournal von Radio SRF. Dieses hat sich nämlich beim Obergericht des Kantons Bern die Einsicht in die Details des Hotelkaufs vom November erstritten. Am Mittwochmorgen hat es darüber informiert.