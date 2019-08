Ein kaputter Kühlschrank löste den Brand aus

Nun ist klar, was dazu geführt hatte, dass der Brand ausbrach: Wegen eines technischen Defekts an einem Kühlschrank, der im Keller stand, fing das Gerät Feuer, welches sich daraufhin in der ganzen Alphütte ausbreitete. Dies haben Ermittlungen des Dezernats für Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern ergeben.

Der durch den Brand entstandene Sachschaden beträgt gemäss aktuellen Schätzungen rund eine halbe Million Franken.