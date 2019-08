Ein Pfarrer für alle

Durch einen Nachbarn in Unterstock kam es zu einem ersten «Taufgottesdienst im Grünen», der zum eigentlichen Quartierfest wurde. Seither hat sich der Pfarrer vorgenommen, einmal im Jahr mit dem Gottesdienst zu den Leuten hinaus in die Weiler und Quartiere zu gehen und damit auch Menschen anzusprechen, die Mühe haben, ein Gotteshaus zu betreten.

Neue Räume und Ecken

Doch auch in der 180-jährigen Kirche, die derzeit schrittweise saniert wird, gibt es kleine Neuerungen wie etwa das Begegnungsbistro oder die Kinderecke. Und nach dem Umzug des Kindergartens ins neue Schulhaus hat die Gemeinde ihr 400-jähriges Haslihaus der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt. «Wesentlich ist aber, wie die Menschen diese Räume nutzen», sagt Beat Abegglen. Er freut sich deshalb über den engagierten Kirchgemeinderat und die lebendige Gemeinde.

Der Einsetzungsgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche Innertkirchen statt. Nach dem Gottesdienst sind alle zu einem Fest mit einfachem Zmittag in der Mehrzweckhalle eingeladen.