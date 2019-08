Ein Tri-Flash-Signal für die Sicherheit

Hierbei handelt es sich um eine von mehreren Massnahmen zur Schulwegsicherung vom Dorf zur Schule über die viel befahrene Campingstrasse. Die spezielle Signalanlage hat der Gemeinderat Saanen in der Gemeinde Flendruz ennet der Sprachgrenze im Pays-d’Enhaut gesichtet, und er hat befunden: Das wäre auch etwas für uns. Gedacht, gesagt – und jetzt getan. «Pünktlich auf den Schulanfang sind die Massnahmen zur Schulwegsicherung umgesetzt worden.» Das vermeldete die zuständige Saaner Gemeinderätin Therese Mösching vor einigen Tagen.

Gefahr entschärfen

Noch in den Wintermonaten war an der Versammlung der Dorforganisation Saanen beklagt worden, dass die Verkehrssituation mit den Engpässen hin zur Campingstrasse und über die Dorfbrücke zu gefährlichen Situationen insbesondere für die Schüler führe. Diese sollen nun mit den umgesetzten Massnahmen entschärft werden.

Dazu gehören auch die Markierungen und die Pfosten beim MOB-Bahnübergang, die den Kindern einen geschützten Raum schaffen. Ausserdem sind auch die gelben Linien für den Sicherheitsraum neu gestrichen worden. Leicht umgestaltet wurde ebenso die Kehrichtsammelstelle. Sie ist mit zwei Pfosten versehen worden. Ausserdem wurde sie frisch markiert.

Nicht alles bewilligt

Andere angedachte Massnahmen wie etwa die Versetzung des Fussgängerstreifens auf der Rübeldorfstrasse mit beidseitiger Absenkung des Randsteins wurden «vom Kanton mit Begründung nicht bewilligt», wie Therese Mösching mitteilt. «Laut Erklärung des Kantons wären wir so zu nahe an den Kreuzungsbereich gekommen», erläutert die fürs Ressort Strassen und Infrastrukturen zuständige Gemeinderätin. Die realisierten Massnahmen belaufen sich auf 10'000 Franken.

Damit hat die Exekutive ihren Handlungsspielraum genutzt. Mehr als kleinere Massnahmen sind ohnehin bis auf weiteres nicht möglich, da die Campingstrasse nahe an den MOB-Geleisen liegt. Der Hintergrund dazu: Die MOB muss den Bahnhof behindertengerecht umbauen. Noch liegt aber kein Projekt vor.

«Bei der Projektstudie für dieCampingstrasse haben wir noch nichts angegangen. Solange wir nicht wissen, was die MOB genau vorhat, ergibt das auch keinen Sinn.»Therese Mösching, Saaner Gemeinderätin, Ressort Strassen und Infrastrukturen

Erst wenn dort konkretere Schritte erfolgen, kann die Gemeinde Saanen ein Projekt auf der Campingstrasse umsetzen. Dies muss laut dem Eisenbahngesetz mit den MOB-Verantwortlichen abgesprochen werden. So ist man auch bei der vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen Projektstudie für die Campingstrasse nicht weitergekommen. «Da haben wir noch nichts angegangen», sagt Mösching. «Solange wir nicht wissen, was die MOB genau vorhat, ergibt das auch keinen Sinn.»

Beliebte Brücke bei Indern

Immerhin sind für die Campingstrasse drei Schwerpunkte gesetzt: ein sicherer Schulweg, 15 Stunden Gratisparkplätze und genug Carparkfelder. Letztere sind nötig, weil regelmässig Reisebusse in Saanen eintreffen. Zu den Gästen gehören auch indische Touristen. Diese sind ganz fest darauf erpicht, die 62-jährige Dorfbrücke zu fotografieren, die schon mehrfach in Bollywoodfilmen zu sehen war. Für die Brücke ist ein Neubau vorgesehen. Ihre Belastbarkeit ist auf 28 Tonnen ausgerichtet. Sie muss aber 40 Tonnen tragen können.