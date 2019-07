Ein Wasserrad dreht die Zeit zurück

Es ist ein Ort der behaglichen Ruhe. Das lang gezogene, schmale Sägereihaus mit seinem holzverschindelten Vollwalmdach und dem 20-teiliegen Sprossenfenster mit eingebautem Flügeli fügt sich idyllisch in die intakte Naturlandschaft ein. Das Sägewerk befindet sich längsseitig an einem Bachlauf im hügeligen Gelände des Rossbergs, 1150 Meter über Meer. Laut dem bernischen Denkmalschutz gilt es als «seltener Vertreter eines einst verbreiteten Gewerbes im Simmental». Heute ist es im Tal einzig in seiner Art und wird im Bauinventar als «schützens- und situationswert» aufgeführt.