Eine Schulwoche ohne Handy und ohne Uhr

Kein Chat, kein SMS, kein Handy. Das ist der Deal. Auch für den Journalisten. Würde er das «Offlinecamp», um es mal so zu nennen, bei Adelboden finden? Ansonsten bliebe nur die Umkehr unverrichteter Dinge. Denn was für die Schulklasse der G1 (früher Quarta) am Gymnasium Thun gilt, daran müssen sich auch die beiden Klassenlehrer halten: Eine Schulwoche lang offline leben. Ohne Handy und andere Elek­tronik, ja selbst ohne Uhrzeit. Für die fünf Tage der Kennenlern­woche haben die Neuntklässler deshalb ihre Smartphones abgegeben.