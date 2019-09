10 Personen werden entlassen

Wieder schüttelt man in Langnau den Kopf. Die Verantwortlichen der Stiftung Lebensart treffen in jüngster Zeit Entscheidungen, die in der Bevölkerung nicht verstanden werden. So wurde letzten Sommer in breiten Kreisen nicht begriffen, warum die Milchkühe weg mussten und der Landwirtschaftsbereich auf Mutterkuhhaltung umgestellt wurde.