50-jährig und nicht mehr ganz frisch

Das Haus ist in die Jahre gekommen. Nächstes Jahr wird das Langnauer Kirchgemeindehaus 50-jährig. Es stünden mehr und mehr Investitionen an, sagte Präsident Stefan Bongiovanni an der Versammlung der Kirchgemeinde.

Doch bevor der Kirchgemeinderat solche tätigen wolle, müsse geklärt werden, wie und von wem das Haus in Zukunft genutzt werde, steht in einer Medienmitteilung. Im Saal finden nebst Konzerten und Theatern jeweils auch die Sitzungen des Grossen Gemeinderates statt.