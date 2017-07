Briefe, die direkt im Reisswolf landen

«Kürzlich hat ein Einwohner auf den Schulhausplatz uriniert.» So könnte zum Beispiel der Wortlaut gewesen sein in einem der anonymen Schreiben, die bei der Gemeindeverwaltung Ersigen eingegangen sind.

Ob sich der Briefschreiber wirklich über einen urinierenden Dorfbewohner geärgert hat, bleibt zwar offen. In ihrem letzten Informationsbulletin legt die ­Gemeinde jedoch ihre klare Haltung in Sachen anonyme Schreiben dar: «Diese Briefe sind für uns nichtig, das heisst, sie wandern geradewegs in den Reisswolf. Auf anonyme Schreiben wird in keiner Art und Weise eingegangen.»

Eine Person «angeschwärzt»

Ersigens Gemeindeschreiber Thomas Balsiger erklärt: «In den anonymen Schreiben, drei an der Zahl, wurde eine in der Gemeinde wohnhafte Person ‹angeschwärzt›.» Für Balsiger ist die Angelegenheit «überhaupt nicht dramatisch». Mit dem Hinweis in der «Ersiger Information» habe die Verwaltung lediglich die Werte wieder einmal darlegen wollen, «wie man mit den Behörden kommuniziert und dass man dabei ­offenlegt, wer man ist». Laut ­Balsiger handelte es sich beim Absender wahrscheinlich jedes Mal um ein und dieselbe Person.

Die Briefe seien einfach immer mit einer anderen Schriftart verfasst worden. «Dieser Person wollten wir mitteilen, dass sie sich ihre Mühe in Zukunft sparen kann. Was anscheinend gewirkt hat, denn seither sind keine ­solchen Schreiben mehr eingetroffen», sagt der Gemeindeschreiber.

Es könnte aber durchaus einmal jemand mit Informationen an die Gemeinde gelangen, denen nachgegangen werden müsste. Das sieht auch die Ersiger Verwaltung so. Bloss: «Wir gehen nur auf Anliegen ein, die mit nachvollziehbaren Absenderadressen wie zum Beispiel einer Telefonnummer oder einer Mailadresse versehen sind. Dabei halten wir den Datenschutz ein.»

Jeder erhält Antwort

In anderen Emmentaler Gemeinden hält man es mit Briefen ohne Absender ähnlich. In den meisten Fällen werden sie zur Kenntnis genommen, ohne dass aber eine Riesensache daraus gemacht würde. «Wir erhalten selten anonyme Briefe», sagt etwa Langnaus Gemeindeschreiber Samuel Buri. Bei ihnen sei es so: «Jeder, der uns einen Brief mit einer Frage oder einem Anliegen schickt, erhält in der Regel auch eine Antwort. Doch bei anonymen Schreiben ist das nicht möglich, weil wir die Absender ja nicht kennen», sagt Buri.

Illegale Bautätigkeiten

Für den Langnauer Gemeindeschreiber kommt es bei anonymen Briefen auf den Inhalt an. «Wenn jemand einen anderen Bürger ‹anschwärzt›, gehen wir nicht darauf ein. Wenn uns jedoch jemand zum Beispiel auf ­illegale Bautätigkeiten aufmerksam macht, müssen wir dem Hinweis nachgehen.»

Auch Kirchberg macht nur ­selten Erfahrung mit Briefen, die niemandem zugeordnet werden können. Gemeindeschreiber Hanspeter Keller beschreibt die Praxis der Kirchberger ähnlich wie sein Langnauer Kollege. «Wenn der Inhalt für die Öffentlichkeit relevant ist, wir der Sache quasi von Amtes wegen nachgehen müssen, tun wir das auch.»

Wenn es sich aber um einen Nachbarschaftsstreit handle, gehe die Verwaltung nicht darauf ein, so Keller. Er erinnert sich an ein Beispiel, als jemand an der Emme eine Art Treppe erstellen wollte. Die Gemeinde wurde dann anonym darauf aufmerksam gemacht und nahm sich der Sache an. «Aber wenn uns jemand melden will, dass eine Person im Dorf ständig zu schnell fährt, dann muss er sich eher an die Polizei wenden.»

Keine Regelung für den Umgang mit anonymen Briefen ­habe die Gemeindeverwaltung ­Utzenstorf, sagt Tobias Schmid, der dort seit knapp zwei Jahren Gemeindeschreiber ist. Die Frage, wie solche Schreiben gehandhabt werden sollen, habe sich in Utzenstorf bisher nicht gestellt. Deshalb würde der Inhalt eines anonymen Briefes laut Schmid ­situativ beurteilt.

Drohungen sind häufiger

Für die Gemeindeverwaltungen eher ein Thema als Briefe ohne Absender sind Drohungen. Zu solchen komme es hin und wieder, sagt etwa Langnaus Gemeindeschreiber Samuel Buri. Drohungen müsse man jederzeit ernst nehmen. Laut Buri gibt es aber keine Checkliste, die her­vorgeholt werden könnte. «Es kommt sehr auf die Umstände der Drohung an. Je nach Art und Schwere reagieren wir anders», sagt er.

Ins gleiche Horn bläst Hans­peter Keller: Er sagt, man müsse die Drohungen richtig einschätzen können. «Und es braucht als Verwaltungsangestellter manchmal auch einen breiten Rücken.» Er und seine Mitarbeiter versuchen, mit den Einwohnern das Gespräch zu suchen und so Probleme zu bereinigen. «Wichtig ist, deeskalierend zu wirken», sagt der Kirchberger Gemeindeschreiber. (Berner Zeitung)