Die Wirtschaft hat aufgeholt

Wenn in Lengnau im Berner Seeland der Spatenstich für ein 200 Millionen Franken teures Werk der biopharmazeutischen Unternehmung CSL Behring AG erfolgt, greift der bernische Volkswirtschaftsdirektor zur Schaufel. Denn der Bau einer Fabrik für dereinst 300 Mitarbeiter ist im Staat Bern ein seltenes Ereignis.

Im Emmental kam es jüngst zu keiner Ansiedlung in dieser Grössenordnung. Aber immerhin: Im Februar 2014 war es der damalige Gesundheitsdirektor Philippe Perrenoud, der beim Start des 110 Millionen Franken teuren Ausbaus des Spitals Emmental in Burgdorf anwesend war. Investiert wird zwar auch hier kräftig, aber neue Arbeitsplätze werden nicht im grossen Stil resultieren. Regierungsrat Christoph Ammann sei sehr wohl ab und an im Emmental unterwegs, betont ­Daniel Wüthrich, Leiter Tourismus und Regionalentwicklung sowie stellvertretender Leiter der Standortförderung Kanton Bern.

Besuche bei Unternehmen in den Regionen pflege sein Chef regelmässig, etwa beim Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed in Burgdorf. Aber auch in rettender Mission, als die Firma Mopac modern Packaging AG in Wasen wirtschaftlich ins Schlingern geraten war, habe sich der Regierungsrat vehement für das Unternehmen und dessen Mitarbeiter eingesetzt. Zudem habe er als Schnittstelle zum Konkursrichter agiert und das regionale Arbeitsvermittlungszentrum vor Ort angesiedelt. «Aber», sinniert Wüthrich, «das mediale Interesse ist natürlich nicht dasselbe wie bei CSL Behring im Seeland.»

1280 Arbeitslose

Mit dem Abbau von Jobs machte Mopac vor zwei Jahren Negativwerbung für den Wirtschaftsstandort Emmental. Doch wie geht es der Ökonomie in diesem 40 Gemeinden mit total 97 000 Einwohnern zählenden Verwaltungskreis wirklich? «Anhand von Daten zu Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Bevölkerung ist festzustellen, dass sich die Situation im Emmental in den letzten zwei Jahren positiv entwickelt hat», antwortet Daniel Wüthrich.

Allerdings seien keine topaktuellen Daten verfügbar. Eine Verbesserung habe sich speziell beim Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) ergeben. Eine Aussage, die insofern beruhigend ist, als das BIP den Wert aller vor Ort hergestellten Waren und Dienstleistungen zu Marktpreisen berücksichtigt. 2016 ist die Wertschöpfung im Emmental gemäss provisorischen Zahlen um 1,2 Prozent gewachsen. Im ganzen Kanton Bern lag der Durchschnitt bei 1 Prozent.

Selbst wenn das Wirtschaftswachstum aktuell leicht über dem kantonalen Mittel liegt, dämpft Wüthrich die aufkommende Euphorie etwas. Dies, weil die Emmentaler Wirtschaft in den letzten Jahren etwas langsamer gewachsen sei als die gesamtbernische, so handle es sich beim jetzigen Plus «um einen Aufholeffekt». Kommt dazu, dass sich die bernische Wirtschaft unterhalb des Schweizer Durchschnitts bewegt.

Dass trotzdem von einer tendenziell positiven Entwicklung gesprochen werden kann, hat auch mit der relativ tiefen Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent zu tun. Von den gut 55 000 Beschäftigten sind nur 1280 arbeitslos. Im Kanton Bern liegt der Wert bei 2,5, in der Schweiz bei 3 Prozent. Übrigens: Mit lediglich 0,8 Prozent ist der Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli Spitzenreiter. «Angesichts der ökonomischen Daten gibt es im Emmental keinen Krisenherd», folgert Wüthrich.

Harter Standortwettbewerb

Einen direkten Handlungsbedarf bezüglich Pflege, Betreuung und Akquisition von Unternehmen im Emmental erkenne das Berner Wirtschaftsamt (Beco) nicht. «Jede Firma hat die gleichen Möglichkeiten und Chancen, von uns betreut zu werden und mit uns ins Geschäft zu kommen», sagt der Standortförderer. Nachvollziehbar sei, dass es der in Wirtschaftskreisen oft geäusserte Wunsch sei, im Emmental vermehrt Firmen anzusiedeln. «Das wäre auch in unserem Interesse», meint Wüthrich, doch Fakt sei eben, dass der Kanton Bern in einem nationalen und internationalen Standortwettbewerb stehe.

Will heissen: Zuerst müsse sich ein Unternehmen für die Schweiz interessieren und dann für den Kanton Bern. «Wenn wir bei diesem Punkt angelangt sind, müssen wir jenen Standort finden, der die Anforderungen und Bedingungen des anzusiedelnden Unternehmens bestmöglich erfüllt», erklärt der Ökonom. Einen solchen Standort anbieten zu können, sei im Emmental nicht so einfach wie im Mittelland. Wenn der Kanton Bern im Standortwettbewerb mithalten wolle, müssten Wünsche der Regionen eine untergeordnete Rolle ­spielen.

Gezielte Förderung

Geht es darum, einen neuen Standort für Industrie und Gewerbe zu entwickeln, kommt die neue Regionalpolitik (NRP) zum Zug. Mit der NRP haben Bund und Kantone ein Instrument zur gezielten Förderung regionaler Stärken geschaffen (siehe Box links). Das oberste Ziel jeder Unterstützung liegt darin, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu schaffen. Für das Emmental gibt es ein spezielles Förderprogramm, das von der Regionalkonferenz umgesetzt wird. Im Jahr 2016 wurden im Emmental vier Förderprojekte unterstützt.

Von einem dieser Projekte profitierte das 1938 gegründete ­Sumiswalder Familienunternehmen Moser-Baer AG, das aktuell rund 140 Mitarbeiter zählt. Mobatime ist die führende Marke des Unternehmens für Uhrenanlagen und Zeitsysteme. Ihr neustes System, DTS 4210 Timecenter, das neue Massstäbe bezüglich Genauigkeit und Multifunktionalität setze, habe dank der Standortförderung Kanton Bern realisiert werden können, ist im neuesten Geschäftsbericht zu lesen. Weitere NRP-Projekte sind das Schloss Burgdorf, das ­Gesundheitsversorgungsprojekt Emmental, touristische Projekte sowie die Medizinaltechnikinitiative der Stadt Burgdorf.

Keine Garantie für Stellen

Wie hoch die Beiträge an die einzelnen der 2016 unterstützten 48 Projekte sind, gibt der Kanton Bern nicht bekannt. «Wir schlüsseln dies nicht nach Regionen auf, weil wir nicht wollen, dass Rückschlüsse auf die einzelnen Firmen gezogen werden können», erklärt Wüthrich. Einzig das Total der zugesicherten Beiträge wird ausgewiesen: 2,3 Millionen Franken. Keine Details gibt es auch zu den im Emmental geplanten Arbeitsplätzen; gesamtkantonal waren es 610. Der Wirtschaftsförderer mahnt zur Vorsicht: «Bei den ausgewiesenen Arbeitsplätzen von Ansiedlungen handelt es sich um Planstellen. Es gibt keine Garantie, dass die Stellen im geplanten Umfang realisiert werden können.» Man könne die Aussage wagen, dass die Anzahl der Beschäftigten im Emmental 2016 konstant bei etwa 55 000 geblieben sei.

Manko beim Tourismus

Einen Wachstumsmarkt ortet der Leiter Tourismus und Regionalentwicklung im touristischen Bereich. Die Marke Emmental sei stark und habe Potenzial, sagt Daniel Wüthrich. Um für Besucher so attraktiv zu werden, dass diese nicht nur für einen Ausflug, sondern gleich für ein paar Tage im Emmental weilten, habe sich der Kanton an den Leuchtturmprojekten Schaukäserei, Herzroute, Käsestrasse und Schloss Burgdorf beteiligt. Denn Fakt ist: Von den jährlich gut 5 Millionen Logiernächten im Kanton Bern entfallen gerade mal 110 000 auf das Emmental. (Berner Zeitung)