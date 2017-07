E-Bikelenkerin bei Sturz schwer verletzt

Eine 79-jährige Elektrovelo-Fahrerin ist am Donnerstag in Trubschachen bei einem Sturz schwer verletzt worden. Die Rentnerin wurde in kritischem Zustand per Helikopter ins Spital gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen war die Frau von Richtung Langnau her auf der Dorfstrasse unterwegs und kam bei einem Abbiegemanöver zu Fall, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Passanten betreuten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte die Schwerverletzte.

Für die Rettungsarbeiten wurde der Verkehr auf der Dorfstrasse rund zwei Stunden lang wechselseitig geführt. Laut Polizei kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen. (sih/sda)