Noch drei Tage bis zum Jassduell

Vielleicht erleben die Signauer nächste Woche, wie sich ein verkehrsfreies Dorfzentrum anfühlen würde. Alles hängt davon ab, wie Fritz Fankhauser, Hansruedi Mosimann, Corinne Amstutz und Pascal Wüthrich am Donnerstagabend in Buochs im Kanton Nidwalden jassen werden. Fritz ­Bürki, Reto Röthlisberger, Delia Grossenbacher und Vreni Bigler aus Herzogenbuchsee werden es ihnen nicht leicht machen. Jene Gruppe, die weniger Differenzpunkte erjasst, verschafft ihrer Gemeinde einen unbezahlbaren Werbeauftritt im Schweizer Fernsehen.

Am 10. August wird die Livesendung entweder aus Signau oder aus Herzogenbuchsee ausgestrahlt. Rund 400'000 Zuschauer lockt sie jeweils vor den Fernseher. Diese werden auch ein dreiminütiges Ortsporträt zu sehen bekommen. Signau und Herzogenbuchsee stehen also vor der Chance, sich einem grossen Publikum präsentieren zu können.

Verkehrsfreies Zentrum

Gratis ist diese nicht zu haben. Vor Monaten wurde in Signau ein Organisationskomitee (OK) gegründet, in dem drei Gemeinderäte, die Trachtengruppe, der Werkhof und der Verkehrsverein vertreten sind. Sie haben eine Reihe von Vorgaben zu erfüllen. So mussten sie etwa für die Fernsehcrew insgesamt 50 Hotelzimmer reservieren. Bezahlt werden die Übernachtungen vom Fernsehen. Doch jassen die Signauer unglücklich, bleiben die Annullationskosten an der Gemeinde hängen. Einige Hotels würden freiwillig darauf verzichten, stellt OK-Präsident und Gemeinderat Paul Keller dankbar fest.

Dann galt es, Parkmöglichkeiten sicherzustellen. So wird der Schulhausplatz für die Autos der Fernsehcrew reserviert, das Fuhrenport bei Schüpbach für Lastwagen. Mit total elf Camions wird das Unternehmen «Donnschtig-Jass» einfahren. Bereits am Montag will es mit dem Aufbau beginnen.

Das bedeutet, dass die Dorfstrasse in Signau ab nächstem Montagmorgen für den Verkehr gesperrt würde, damit die Arbeiten auf dem Bärenplatz in Angriff genommen werden könnten. Festbänke und Tische für 2000 Personen musste die Gemeinde organisieren. «Sollte das nicht reichen, haben wir immer noch die Garnitur der Jodler in der Hinterhand», sagt Keller. Für das Wirten ist die Trachtengruppe Schüpbach zuständig.

Vor der Kulisse des geschichtsträchtigen Gasthofs soll Moderator Roman Kilchsperger dann also am 10. August durch den «Donnschtig-Jass» führen – sofern alles läuft, wie sich die Signauer das erhoffen. Gewinnt Herzogenbuchsee, bleibt die Dorfstrasse offen und auf dem Bärenplatz alles wie gewohnt. Doch die Signauer wollen ihre Arbeit nicht ganz ohne Fest abschliessen. Wenn sie das Duell am Donnerstag verlieren, werden sie eine Woche später gemeinsam mitverfolgen, wie sich Herzogenbuchsee präsentiert. Bei schönem Wetter findet auf dem Schulhausplatz eine Art Public Viewing unter freiem Himmel statt, bei Regen in der Turnhalle.

Alles oder nichts

Doch wenn in Signau oder Herzogenbuchsee, wo ebenfalls ein OK gegründet wurde, kein Verlust resultieren soll, sind die Austragungsorte auf schönes Wetter angewiesen. Hier wie dort hat der Gemeinderat eine Defizitgarantie von 20'000 Franken zugesichert. In Herzogenbuchsee aber ist klar: Entweder findet auf dem Mani-Matter-Platz am 10. August eine Livesendung mit Roman Kilchsperger statt oder gar nichts. Für einen Alternativanlass sei das wetterbedingte Risiko zu gross, sagt Gemeinderatsvizepräsident Kurt Grossenbacher, der das OK anführt. Ihm stehen vier Vereine und 80 Helferinnen und Helfer zur Seite.

Grossenbacher rechnet damit, dass am Donnerstag gegen 70 Personen von Herzogenbuchsee nach Buochs reisen werden, um die Jassenden zu unterstützen. Aus Signau wird ebenfalls ein Car voller Fans in den Kanton Nidwalden reisen. (Berner Zeitung)