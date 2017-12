Von Menschen und Häusern

Üblicherweise kommt zuerst die Kirche, dann die Herrschaft und dann lange nichts mehr. Das sagt Hans Minder, Lokalhistoriker, Familienforscher, Betriebsökonom und kaufmännischer Leiter bei der Firma WK-Paletten. «Bei mir aber kommen zuerst die Häuser. Haus für Haus arbeite ich mich vorwärts.» Denn nur so kämen die wirklichen Geschichten ans Tageslicht.

Ende Januar geht ein Buch in Druck, das auf über 600 Seiten solche Geschichten erzählen wird. Und alle handeln sie von einer Gemeinde: Trachselwald. Von jener Gemeinde also, die nächstes Jahr einiges zu feiern haben wird. 150 Jahre Simon Gfeller und 50 Jahre Heimisbach etwa. Zwei Anlässe, die wieder einmal zum Nachdenken über die Geschichte der Gemeinde anregen. Ein Heimatbuch kommt da gerade richtig. Ein Zufall? «Ja!», sagt Minder, «reiner Zufall.»

Denn Hans Minders Lust am Vergangenen im Allgemeinen und an der Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Emmentals im Speziellen gehört schon von Anfang an zu seinem Leben. Ein Heimatbuch über Trachselwald ist da nur ein weiterer Schritt auf diesem langen Weg in die Vergangenheit.

«Die Dörfer sind das Fleisch»

Schon als Jugendlicher hat der in Lauperswil geborene und aufgewachsene Minder sich für Familien- und Ahnenforschung interessiert und eigens Stammbäume erstellt. Später wurde er Mitglied der Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft Bern und hat sich auf das Emmental spezialisiert. Stammbäume seien aber oft nur die Knochen, meint der 59-Jährige. «Die Dörfer, die sind das Fleisch.» Und zwar nicht wie in anderen Heimatwerken, wo eben alles nur mit Blick von der Herrschaft und der Kirche, also von oben herab, aufgearbeitet werde. «Ich will wissen, was die Leute assen, wie sie arbeiteten und mit was sie zu kämpfen hatten.»

Das erste Heimatbuch hat Minder denn auch über seine eigene Heimat, die Gemeinde Lauperswil, verfasst. Es war Anfang der 1990er-Jahre, als er eine Postkarte seines Dorfes zu sehen bekam und dieses kaum wiedererkannte. Es war eine Aufnahme vor dem Brand im Dorfkern von 1919. Minders Interesse war geweckt. Er wollte mehr wissen.

«Wenn ich die Menschen gefragt habe, wo diese Informationen archiviert seien, tippten sie sich meist an die Stirn», erklärt Minder. «Schnell habe ich gemerkt, dass viele Geschichten nur noch in den Erinnerungen vorhanden sind.» Fast zehn Jahre hat die Arbeit am ersten Heimatbuch gedauert.

Für sein zweites Buch, jenes über die Gemeinde Trub, brauchte er nur noch halb so lange. «Wenn der Rahmen und das Vorgehen mal klar sind, geht es natürlich viel schneller», sagt Minder. Der Rahmen, das sind die Häuser. Das Vorgehen ist die Suche nach Helfern, nach Mitarbeitenden, nach Leuten, die das Dorf kennen. Ein ehemaliger Gemeindepräsident etwa, ein Pöstler oder ein Hobbydorfchronist. Dann geht die Suche los, und der Berg an Material wird grösser und grösser.

Das Buch über Trub entstand, weil Minder 2007 einen Vortrag über die Täufer halten durfte und er plötzlich auf so viel Material sass, dass der Weg zu einem Heimatbuch schon vorgespurt war. Bei seinem jüngsten Heimatbuch ist die Vorgeschichte die gleiche – nur war es diesmal ein Vortrag über Bürgernamen der Gemeinde Trachselwald.

Der «Mann im Feld»

Für sein aktuelles Projekt hilft ihm denn auch ein gebürtiger Heimisbacher, Ruedi Bieri mit Namen. Seinen «Mann im Feld» nennt Minder seinen Kollegen. Die Vorgehensweise ist simpel: Klinken putzen, Gespräche führen, Dachböden ausmisten, Keller durchsuchen. Alles wird dann später in Hans Minders Büro digitalisiert. So sind seit 2009 über tausend Fotos und unzählige Dokumente über die Gemeinde zusammengekommen.

«Anders als bei den anderen Büchern hatte ich über Trachselwald übermässig viele Geschichten und Details aus dem Dorf erfahren», sagt Minder. «Sogar noch mehr als über Lauperswil.» Er habe inzwischen aber auch genug Erfahrung und wisse, welche Fragen er stellen müsse. «Das muss man auch zuerst lernen.»

590 Franken pro Buch

Üblicherweise gliedert der Lokalhistoriker seine Bücher nach ­geografischen Gesichtspunkten, meist nach den erhaltenen Verkehrswegen – und immer, freilich, von Haus zu Haus. Dieses Mal machte er eine Ausnahme und wählte den ungeliebten, jovialen Weg: Das Buch beginnt mit dem Gemeindeteil Trachselwald, dem «Zipfel», wie er ihn nennt, also mit dem Schloss, der Herrschaft.

590 Franken wird das Heimatbuch kosten. Es kann bereits auf der Gemeindeverwaltung vorbestellt werden. Wenn 100 Exemplare über die Theke gehen würden, seien die Kosten gedeckt, sagt Minder. Gedruckt werden nur so viele, wie auch bestellt worden sind. Und dies nur einmal. Nachdrucke gibt es keine. Derzeit seien über 50 Exemplare vorbestellt, sagt Minder. Und: Noch suche er Spender, die zwei Bücher der Schulhausbibliothek offerieren würden. (Berner Zeitung)