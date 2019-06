Altes Schulhaus sichert Campus ab

Die Gemeinde hat ein Grossprojekt. Bis 2024 soll ein neuer Schulcampus entstehen. Kürzlich gewannen die Befürworter die Abstimmung. Währenddessen hat ein Schulhaus rund 3 Kilometer Luftlinie ausserhalb des Dorfes ausgedient: Nach dem Entscheid an der Gemeindeversammlung im Dezember wurde das Schulhaus Höhe verkauft.

Rund 700'000 Franken hat das Ehepaar Daniela und Beat Flüeler für das Gebäude gezahlt. Laut Gemeinde werden diese Mittel nun in die Spezialfinanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen eingelegt und dienen dann dazu, die Abschreibungen des Schulcampus zu bezahlen.

Derweil wird fleissig am Projekt Campus Signau 2024 gearbeitet. So wurde ein Masterplan erstellt, der zweierlei zeigen soll: erstens, wie viel Platz der Campus dereinst mindestens benötigen wird, und zweitens, wie dieser Raumbedarf mit einem guten Konzept umgesetzt werden kann. Ausserdem sucht die Gemeinde derzeit nach einem geeigneten Architekturbüro für den Auftrag. Die offizielle Ausschreibung mit allen Details erfolgt ab 19. Juni. Für diesen Prozess müssen sich die Büros in einem Präqualifikationsverfahren bewerben.

Aus diesen Bewerbungen werden drei bis sieben Büros ausgewählt, die die Ausschreibungsunterlagen erhalten. Aufgrund dieser drei bis sieben konkreten Offerten wird danach das Büro ausgewählt. Darüber hinaus ist der Gemeinderat auf der Suche nach einer externe Projektleitung und Bauherrenvertretung, die die operative Leitung des komplexen Bauprojekts übernehmen soll.

