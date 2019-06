Amsterdam, Barcelona, Burgdorf

An diesem Mittwochvormittag ist es ruhig in der Oberstadt. Die Burgdorferinnen und Burgdorfer sind bei der Arbeit, haben keine Zeit für einen Bummel durch die Geschäfte. Und Ausflügler trifft man an einem solch gewöhnlichen Tag kaum an. Doch schon bald könnte sich das ändern. Im kommenden Frühling eröffnet das Schloss. Samt Jugendherberge, Museum, Standesamt und Restaurant. Sind die 115 Betten besetzt, dürften so einige Schulklassen und Touristen von nah und fern durch die Strassen der Altstadt schlendern. Wohl wird die Emmestadt nicht gerade zu einem zweiten Venedig, Barcelona oder Amsterdam. Geht die Rechnung auf, könnte sich die Zahl der Passanten aber vervielfachen.

Dass die Geschäfte auf das Schloss setzen, zeigt sich schon an den zahlreichen hellblauen Klebern in den Schaufenstern. So machen sie sich als Gönner sichtbar. Auch Urs Mürner ist an Bord. Seine Wychäuer Ämmitau liegt schliesslich dort, wo der finale Aufstieg zur Jugendherberge beginnt: am Kronenplatz.

Auf Mürners Tresen steht ein Glas voller Schloss-Pins, daneben liegen die zugehörigen Flyer bereit. «Von meiner Terrasse aus habe ich Blick aufs Schloss, klar fühle ich mich damit verbunden», sagt er. Wie bestellt, betritt ein älteres Ehepaar das Geschäft. Den Schlosswein wollen sie kaufen: einen roten und einen weissen Merlot mit dem wohlklingenden Namen Villagio del Castello. Zehn Prozent der Einnahmen fliessen in die Kasse für den Umbau. Ist das Produkt in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schloss Burgdorf oder der Stadt entstanden? «Nein, den habe ich aus eigener Initiative lanciert.» Bislang habe er kaum Einblick in die geplanten Aktivitäten. Dass er dereinst das Restaurant mit seinem Wein beliefern könne, hoffe er aber schon.

Gelati und Crêpes

«Jene Geschäfte, die es hier noch gibt, können die Eröffnung der Jugendherberge bestimmt nutzen», meint Mürner. Doch brauche es dafür innovative Ideen. «Von alleine werden die Touristen nicht hier verweilen.» Ein Dorn im Auge ist ihm etwa das seit längerem leer stehende Lokal auf der gegenüberliegenden Seite des Kronenplatzes. «Hier muss man doch für die Besucher etwas bieten.» Der Weinhändler versucht das Lokal einem befreundeten Wirt schmackhaft zu machen. Im Sommer eine Gelateria, im Winter eine Crêperie, so seine Idee. Auch dass die Geschäfte zusammenspannen und gemeinsam etwas auf die Beine stellen würden, wünscht sich Mürner. Bislang gebe es das nur gelegentlich. «Man braucht dazu halt Leute, die ähnlich denken.» Etwa die Betreiber des Restaurants Specht und der Inhaber des OX. Im Geschäft für Inneneinrichtung haben sie an einem Abend gemeinsam Gäste bewirtet.

Schneekugeln und Sparschweine

An Ideen mangelt es auch Dieter Baumann vom Interieur-Geschäft OX nicht. Obwohl nicht alle ganz ernst gemeint sind. «Vielleicht machen wir eine Schneekugel oder ein Sparschwein mit Schlossmotiv», sagt er und grinst. Natürlich müsse man etwas tun, damit die Touristen nicht nach der Übernachtung gleich in die nächst grössere Stadt verschwinden würden, findet er. «Das wird für das Stadtmarketing und die Jugendherberge eine Herausforderung.»

Ein Paket anbieten, mit gratis Busfahrten, Eintritten für die Badi und die Minigolfanlage könnte den Besuchern Burgdorf näherbringen, glaubt er. Einbringen konnte sich Baumann aber noch nicht. «Wir sind mehr Zuschauer von aussen.» Jetzt erfinde jeder ein bisschen etwas für sich, der eine mache einen Schlosswein, der andere denke über ein Schlossmesser nach. «Eine Plattform, die das alles koordiniert, wäre schon hilfreich.»

Seit drei Jahren hat der Innenarchitekt sein Geschäft am Kronenplatz. «Wir haben bis jetzt versucht, von der Laufkundschaft zu leben, das ist jedoch nur halb gelungen», sagt er. So werden die Produkte nun ebenso online verkauft. «Als Anwohner schätze ich die Behäbigkeit hier, aber zeitweise ist es schon sehr ruhig.»

Museum und Zähringer

Mehr Leute, mehr Leben hat es dann am Donnerstagnachmittag. Es ist Fronleichnam, Solothurner, Luzerner oder Freiburger nutzen den freien Tag für einen Ausflug. Unter den Lauben vor der Confiserie Widmer sind alle Tische besetzt. Das Glace-Schild zieht an diesem warmen Sommertag. «Wir haben schon jetzt mehrheitlich auswärtige Gäste», sagt Inhaberin Karin Rentsch. Leute, die das Gertsch-Museum besuchen oder alle Zähringerstädte abklappern. Auf das Schloss als weiteren Publikumsmagneten hofft auch sie. Dass das dortige Restaurant zur Konkurrenz werden könnte, glaubt sie nicht. «Alles, was neu eröffnet, ist gut.»

Es habe in Burgdorf schon ganz andere Zeiten gegeben. Karin Rentsch erinnert sich an ihre Lehre, an ihre Ausbildung in einer Schneiderei in der Schmiedengasse. Damals sei in der Altstadt viel mehr gelaufen. «Aber die Zeiten ändern sich überall, nicht nur hier.»

