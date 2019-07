In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden auf dem Spielplatz beim Schulhaus Than die Rutschbahn und die Fassade versprayt. Das mag man sich in Rüderswil nicht einfach gefallen lassen: Der Gemeinderat hat bei der Kantonspolizei Anzeige gegen unbekannt eingereicht und diese mit den weiteren Abklärungen beauftragt. «Allfällige Hinweise aus der Bevölkerung können direkt dem Polizeiposten in Langnau gemeldet werden», teilt die Gemeinde mit.

(we)