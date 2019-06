«Auf dem Schiff habe ich zum letzten Mal getanzt»

Alaska, Südindien, Mexiko 1, 2, 3 und 4. Fein säuberlich sind die Fotoalben beschriftet, einmal rund um die Welt geht es von links nach rechts, verteilt über drei Bücherregale. «Mein ganzes Leben ist da drin», sagt Verena Niederhauser.

Sie greift ein Album heraus: Erinnerungen an die Kreuzfahrt durch den Panamakanal . 15 Jahre ist es mittlerweile her. So viel ist reingeklebt, dass sich der Deckel wölbt. Nicht nur Fotos, auch Flugtickets, Eintrittskarten, Zeitungsausschnitte. Zielstrebig blättert sie zu einem Foto, ihrem Lieblingsbild.