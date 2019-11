Auf dem Weg nach oben

Fabienne und Noëlle Buri sitzen am Montagmorgen an einem Tisch und erzählen von sich, ihrer Faszination für den Radsport und ihren Ambitionen. Für die beiden Schwestern aus Oberburg ist es eine ungewohnte Situation. So oft sind sie nämlich noch nicht im medialen Fokus gestanden. Trotz einiger beachtlicher Resultate auf nationaler und internationaler Ebene. Das soll sich ändern, dachte sich Franco Sampogna.