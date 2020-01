Ausfälle im Dienste der Kunden

Eigentlich ist es eine durchaus praktische Einrichtung: Wenn ein Zug grössere Verspätung hat oder am Ende gar nicht fahren kann, wird der Kunde, der das wünscht, per SMS benachrichtigt. Einem Leser ist nun aber aufgefallen, dass sein Handy immer wieder und immer öfter wegen Störungen auf den Linien S2, S4 und S44 Töne von sich gibt. Im Dezember wollte er es genau wissen: Er fing an, über die Meldungen Buch zu führen. So kam er auf 44 Einträge.