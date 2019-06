Auto landet in Bach – Lenkerin verletzt

Eine Autolenkerin war am Sonntagmorgen kurz vor 9.40 Uhr auf der Wittstrasse vom Schallenberg her in Richtung Schangnau unterwegs, als sie in einer S-Kurve in Schangnau von der Strasse abkam.

Der Wagen fuhr geradeaus über eine Böschung und kam in einem Bach auf der Seite liegend zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die Verletzte aus dem Auto befreien.

Eine Ambulanz bracht sie ins Spital, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Unfallursache ist nicht geklärt, die Polizei sucht Zeugen: 031 634 41 11.