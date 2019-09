Bierhüttli wird zum Steakhouse

Noch liegen auf den Tischen in der Gaststube Kellen, Töpfe, Teller, Tassen, Löffel und Gabeln und vieles mehr in Reih und Glied. Die Tischwäsche stapelt sich und wartet darauf, wieder ausgebreitet und zurechtgezupft zu werden. Am Dienstag wurde alles genau gezählt und aufgelistet. Doreen und Christian Caspar haben an diesem Tag von Nadine Nyffenegger-Röthlisberger das gesamte Inventar und vor allem die Schlüssel des Gastbetriebs Waldegg übernommen.