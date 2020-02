Bund fördert Skilager trotz Klimawandel

In Trubschachen fahren die Fünft- bis Neuntklässler jedes Jahr ins Skilager. Alle zusammen. Ein Alternativprogramm gibt es nicht. Doch das ist längst nicht mehr überall so. Zwischen 2005 und 2010 gingen die Teilnehmerzahlen von Skilagern in der Schweiz zurück. Jedenfalls jene der Skilager, die durch Jugend + Sport vom Bund finanziell unterstützt werden.