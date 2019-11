Damit die Strasse mit der Grossbaustelle zurechtkommt

71 neue Wohnungen will die Stiftung Lebensart in Bärau bauen. Während die Arbeiten für die Umnutzung des Lauterburg-Areals in vollem Gang sind, legt sie jetzt auch ihre Pläne für die angekündigten fünf Wohnhäuser öffentlich auf. Auf dem Platz neben dem Lauterburg-Areal, der dem Heim heute als Parkplatz dient, will die Stiftung Raum für gemischtes Wohnen anbieten. Das heisst: Sowohl Menschen, die Pflege- und Betreuungsleistungen nötig haben, sollen die Wohnungen mieten können, als auch Dritte, die auf keine Unterstützung durch den Heimbetrieb angewiesen sind. Insgesamt will die Stiftung laut dem Baugesuch 28,5 Millionen Franken investieren.