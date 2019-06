Das Eigenkapital wächst

Die Traktandenliste war äusserst dünn bestückt in Rüti bei Lyssach. In einem ersten Schritt hatte die Gemeindeversammlung das Protokoll der letzten Veranstaltung im Dezember zu genehmigen. Das tat sie und wandte sich der Jahresrechnung zu. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss im Gesamthaushalt von rund 28’000 Franken ab. Der Steuerhaushalt weist einen Ertragsüberschuss von gut 21’000 Franken aus. Das bedeutet, dass das Eigenkapital per 31. Dezember 2018 465’212 Franken beträgt. Anwesend waren 16 von 120 Stimmberechtigten (13 Prozent).