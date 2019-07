Das Ende der Gratisparkplätze naht

Schon länger trägt sich der Gemeinderat von Signau mit dem Gedanken, die Parkplätze auf Gemeindeboden zu bewirtschaften. Im Frühling 2017 gab er an einer Informationsversammlung bekannt, dass er dem «Parkplatztourismus» ein Ende setzen wolle.

Denn in Signau können die Autos auf öffentlichem Boden gratis abgestellt werden. Diese Möglichkeit gibt es auch in der Nähe des Bahnhofs, was Pendlern aus umliegenden Gemeinden nicht verborgen blieb.

Grosse Würfe abwarten

Der Gemeinderat präsentierte im Frühling 2017 ein detailliertes Reglement und liess an der Gemeindeversammlung vom Mai 2017 darüber abstimmen. Am 1.1.2018 trat das Parkplatzreglement in Kraft. Doch Ticketautomaten wurden bisher keine aufgestellt.

Die Umsetzung eines Parkplatzregimes sei erst sinnvoll, wenn klar sei, wie die geplanten Projekte aussähen, schreibt der Gemeinderat in seiner jüngsten Mitteilung. Er denkt dabei unter anderem an die Sanierung der Strasse im Gässli, die Gestaltung einer P+R-Anlage auf dem Bahnhofareal und die Dorfkernentwicklung.