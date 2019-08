Das Faltwerk hat am meisten überzeugt

Trotz warmem Spätsommerabend fanden zahlreiche Leute den Weg in die Saal-Anlage in Bätterkinden. Angeregt diskutierend, standen sie rund um die vielen Stellwände mit den Planunterlagen. Die Architektenteams visualisierten in dieser Form ihre Vorstellungen einer neuen Zweifachturnhalle samt integrierter Tagesschule.