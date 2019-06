Das Garagentor-Drama

Die Geschichte spielt in einer Gemeinde im unteren Emmental. In einem, so möchte man meinen, friedlichen Einfamilienhausquartier. Hier fasste ein Hausbesitzer den Entschluss, seine beiden Garagentore neu zu streichen. Denn die Farbe an den hölzernen Toren war ziemlich abgewittert. Für den Neuanstrich wählte der Hausbesitzer einen Farbton, der sich allerdings – nachdem der Anstrich fertig war – als etwas gar dunkel herausstellte. Um die Sache etwas aufzuhellen, kam er auf eine Idee: Er malte auf den Garagentoren hellere Längsstreifen auf.