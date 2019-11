Wo jeder seine Chance erhält

Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau

Im Alters- und Pflegeheim finden auch psychisch kranke Menschen eine Stelle. Bild: pd

Das Alters- und Pflegeheim Hasle-Rüegsau hilft seit langem, Menschen mit einer psychisch bedingten Einschränkung in den Arbeitsalltag zu integrieren. Ein Betroffener zum Beispiel trat vor rund zehn Jahren eine Stelle in der Pflegeabteilung an – und arbeitet bis heute dort. Auch in der Küche, in der Hauswirtschaft und im technischen Dienst wird im Moment je ein solcher Arbeitsplatz angeboten. Die Einarbeitungszeit, die von der IV finanziert wird, dauert laut Heimleiter Roger Kalchofner in der Regel drei Monate. Danach übernimmt das Heim einen Teil des Lohns, je nach Leistungsfähigkeit des Angestellten.