Das kommt den Polizisten verdächtig vor

Das blinkende Signal, die abgesperrte Strecke, das Polizeiauto auf der rechten Fahrspur. Schon von weitem ahnt man, was da kommen wird. Zwei Polizisten stehen mitten auf der Autobahneinfahrt, winken die einen durch, halten die anderen an: eine Verkehrskontrolle. Da schiessen die Fragen bei so manch einem Autofahrer gleich kreuz und quer durch den Kopf. Habe ich das Licht eingeschaltet? Ist der Fahrzeugausweis noch im Handschuhfach? Habe ich die Einkäufe auf dem Rücksitz nicht etwas gar hoch gestapelt?