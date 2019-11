Dem Chäs-Egge sterben die Kunden weg

Der Standort des Chäs-Egge in Alchenflüh könnte besser nicht sein: Er befindet sich nur gerade einen Steinwurf vom Bahnhof Alchenflüh entfernt. Der Lebensmittelladen liegt im Gebäude der Berner Kantonalbank. Bis Ende Oktober befand sich gleich nebenan die chemische Reinigung Manz, die in Burgdorf ihr Hauptgeschäft betreibt. Aber nach vielen Jahren des Wirkens in Alchenflüh hat dieses Geschäft die Pforten endgültig geschlossen.