Den Wasserstand im Auge

In den nächsten Tagen wird an der Oesch gebaut. Am Bach entlang der Willadingenstrasse soll eine neue Abflussmessstation realisiert werden. Denn die Brücke, an der die bisherige Station befestigt war, musste abgerissen werden, nachdem ihr der Einsturz gedroht hatte. Inzwischen ist das Baugesuch für die Messstation bewilligt. Es waren keine Einsprachen eingegangen. In den nächsten Tagen kann mit dem Aufbau der rund 5000 Franken teuren Anlage begonnen werden.