Der Anfang ist gemacht

Sie sind ambitioniert, motiviert und haben viel vor: Gut ein Dutzend Junge kamen am Freitagabend ins Schloss Sumiswald, um das Jugendforum Ämmitau zu gründen.

Denn, so sind die Gründer überzeugt, die Jugendlichen im Emmental interessieren sich für Politik. Dieses Interesse soll in Engagement umgewandelt werden. Aber eine überparteiliche Plattform für einen Austausch habe es in der Region bisher nicht gegeben, sagt der frisch gewählte Präsident Marcel Erhard. Eben das wollten die Jugendlichen aus verschiedenen Jungparteien ändern.