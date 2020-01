Der Direktor setzt erste Akzente

Von aussen betrachtet hat Rudolf Holzer in seinem ersten Jahr als Leiter der Burgdorfer Baudirektion noch keine dicken Stricke zerrissen. In seiner Abteilung, welche die Bereiche Hochbau, Tiefbau, Bauinspektorat, Werkbetrieb, Stadtgrün, Stadtentwicklung sowie Sekretariat und Controlling umfasst, hat der 49-Jährige jedoch sehr wohl Akzente gesetzt. «Ich habe versucht, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Dienstleistungsfokus weiterzugeben und die Kundenorientierung in den Vordergrund zu stellen», sagt der Chef von 65 Personen. Dies sei sicher eine Zielsetzung, die seine Handschrift trage. In den Verwaltungen sei es noch nicht überall so präsent, dass sie eine Dienstleistungsfunktion hätten.