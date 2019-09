Der Einsturz drohte

Im schönsten Laub stand der Baum seit Jahr und Tag beim Eingang der Credit Suisse am Bahnhofplatz Burgdorf und spendete in der Vegetationszeit jenen Personen Schatten, die sich auf dem Bänklein ausruhten oder sich am Wasser des Brunnens erlabten. Doch vor zwei Wochen ist das ganze Ensemble verschwunden. Der Baum wurde umgesägt, Brunnen und Sitzbank abmontiert. «Weil der gesunde Baum im Bereich der heutigen Baustelle stand, musste er leider gefällt werden», erklärt Sven Müller, Projektleiter Tiefbau der Baudirektion Burgdorf.