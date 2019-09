Der Langsamverkehr hat Vortritt

Der 14. Slow-up Emmental-Oberaargau mit Start in Sumiswald wird am Sonntag von 9 bis 17 Uhr einige Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Region bringen. In dieser Zeit seien die Hauptstrassen zwischen Sumiswald und Huttwil sowie die Strassenabschnitte Häusernmoos–Kleindietwil und Kleindietwil– Huttwil für den gesamten motorisierten Verkehr gesperrt, teilte die Kantonspolizei Bern mit. Entsprechende Umleitungen seien signalisiert. Es müsse deshalb mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.