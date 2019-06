Der Markthalle droht der Konkurs

Das Positive zuerst: In den ersten drei Betriebsjahren nach dem Umbau konnte die Auslastung der totalsanierten Markthalle in Burgdorf um 60 Prozent gesteigert werden. Der 1931/1932 von Architekt Ernst Bützberger erstellte unverputzte Eisenbetonbau habe sich seit November 2015 «zu einem wichtigen Zentrum für Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft in der Region sowie darüber hinaus etabliert», hält der Gemeinderat in einem Bericht und Antrag an das Stadtparlament fest. Allerdings habe sich die Markthalle Burgdorf AG von Anfang an mit zu tiefen Erträgen und entsprechenden Defiziten konfrontiert gesehen. Dieser Fakt ist denn auch der Grund, weshalb sich der Stadtrat am nächsten Montag mit dem Geschäft «Markthalle Konsolidierung» befassen muss.