Der Medaillensatz ist komplett

Marc Röthlisberger hat ein Ritual. Nach einem Wettkampf oder einem harten Training geht er mit seinen Pferden in die Emme. «Das mögen sie sehr», sagt der 36-Jährige aus Hasle. Auch am vorletzten Wochenende gönnte er Agatha d’Ecaussinnes einen Abstecher ins kühle Nass. Diesmal war es jedoch weit mehr als nur eine Abkühlung zur Regeneration. Es war zugleich ein Triumphzug. Denn auf dem Rücken der 13-jährigen Stute hatte Röthlisberger ein paar Stunden zuvor an der Schweizer Meisterschaft in Humlikon ZH die Silbermedaille im Springen geholt.