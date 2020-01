Der Meteorit, der als Wärmflasche diente

«Eine feurige Kugel, welche alles taghell erleuchtete», habe sie in die Napfgegend fahren sehen. So hatte es die Luzernerin Marie Müller in Hüswil bei Zell beobachtet. Man habe das gleissende Himmelsphänomen so gedeutet, dass es bald Krieg geben werde zwischen Luzern und Bern. Und dass die Berner unterliegen würden – zumal das Ding, ein Meteorit, auf Berner Boden fiel.