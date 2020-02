Der Emmentaler, der in Borneo die Landschaft repariert

Als junger Bursche träumte Maurus Schifferli davon, Bergführer, Bauer oder Naturwissenschaftler zu werden. Auch Fussballprofi war ein Thema. Doch eines Tages verletzte er sich schwer; der Traum vom Fussballer war ausgeträumt. Also steckte er die ganze Energie in die Lehre als Landschaftsbauzeichner. «Es war eine geniale Lehrstelle», sagt er rückblickend, «dort ist das Feuer in mir definitiv entfacht worden.»