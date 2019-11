Der Wirt kommt ohne Busse davon

Es sollte eine kleine gemütliche Geburtstagsfeier werden, kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember 2018. Erst traf sich eine Gruppe von Freunden zu einem Nachtessen. Danach zogen sie weiter, wollten den Abend in einer Beiz in Burgdorf ausklingen lassen. Nach Mitternacht sass man noch zu fünft am Tisch, plauderte mit dem Wirt.