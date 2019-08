Der Wolf ist wieder da

Zwei lange Sommermonate hatte man gar nichts mehr von ihm gehört: Um den Wolf, der im letzten Sommer und Herbst im Gebiet Schangnau immer wieder von sich reden machte, war es verdächtig still geworden. Doch am Donnerstag verschickte der Berner Bauernverband wieder einmal eine Grossraubtierinfo, mit der er jeweils offiziell bestätigte Grossraubtiersichtungen im Kanton Bern bekannt gibt. Demnach soll der Wolf am 7. August im Bürkeli in der Gemeinde Schangnau eine Ziege gerissen haben.