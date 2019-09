Die Angst vor Steinschlägen wächst

Die Situation an der Lüderenstrasse bereitet dem Gemeinderat von Sumiswald wieder einmal Sorgen. Im Mai plumpsten von der Fluh her in grösseren Mengen lose Steine auf die Fahrbahn.

Schon öfters sei es vorgekommen, dass ein Brocken auf dem Dach eines Autos landete, erzählt Sumiswalds Bauverwalter Fritz Kobel. Ausser einem Schrecken und einer Beule in der Karosserie blieb dies ohne gravierende Folgen.

Doch den Verantwortlichen in Sumiswald graut es beim Gedanken, dass immer mehr Velofahrer, vor allem auch E-Biker, die Fluh entlangfahren. Das Risiko für einen schwereren Zwischenfall steigt. Auch deshalb, weil die Klimaerwärmung dafür sorge, dass sich immer mehr Steine lösten, wie Kobel zu bedenken gibt. Deshalb müsse der Fels alle paar Jahre von losem Material gereinigt werden.