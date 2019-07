Die erste Spitex-Leiterin tritt ab

Mit einer Ecke im Sitzungszimmer der Pro Senectute Burgdorf fing sie an, mit einer ganzen Etage im Wohn- und Geschäftshaus am Farbweg hört sie auf. In den 25 Jahren dazwischen hat Erika Wüthrich Rösch die heutige Spitex Burgdorf-Oberburg aufgebaut.

Das heisst, sie hat aus all den Kernorganisationen, die sich bis dahin um die Pflege und Betreuung von kranken und rekonvaleszenten Menschen daheim gekümmert hatten, eine einzige gemacht. Da gab es die Hauspflege, die Stadtschwestern und weitere ergänzende Anbieter.