Die ersten Minergie-Poulets der Schweiz

Fünfmal wuchsen in dem Stall bereits Küken zu Poulets heran. Aktuell ist er aber komplett leer. Sonst dürften Vater und Sohn Hans und Mathias Leuenberger keine Besucher in die Halle lassen. Denn die Tiere, die hier am Rande des Dorfes Hellsau jeweils zu Gast sind, dürfen nicht mit allfälligen Krankheitserregern in Kontakt kommen.