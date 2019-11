Die EVP kämpft um drei Sitze

Nur ganz knapp hat die EVP ihr Ziel bei den Wahlen vom 2o. Oktober verfehlt. Einen Wähleranteil von 5 Prozent hat die Partei angepeilt, einen von 4,9 Prozent hat sie erreicht. Doch die 0,1 Prozent machen einen bedeutenden Unterschied. Denn nur wer die 5-Prozent-Marke knackt, hat in Bätterkinden Anrecht auf Sitze in den Kommissionen. So steht es im Organisationsreglement der Gemeinde. In den letzten drei Legislaturen hatte die EVP jeweils genug Wähleranteil und hat derzeit drei Sitze inne. Diese verliert sie nun.