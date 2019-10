Die mit den gelben Campern

In Burgdorf, keine fünf Minuten von der Autobahn entfernt, befindet sich der Hauptsitz von Yellowcamper. Schon von der Strasse her sieht man die auffälligen grauen Fahrzeuge mit der gelben und weissen Aufschrift. So auffällig, dass man sie auf jedem Campingplatz auch in fernen Ländern sofort erkennt.