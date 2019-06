Die Studenten essen anderswo  

Das heutige Menü: Spargelsuppe, Schweinshalsbraten mit Jus, Kartoffelgratin, Grilltomate, grüner Salat. Kostenpunkt: 9 Franken 50 Rappen. Wer viel studiert, muss Mittags Energie tanken und das möglichst günstig. So verpflegt der Gemeinnützige Frauenverein (GFV) Burgdorf die Studenten und Gymnasiasten seit 55 Jahren mit warmen Mahlzeiten. Doch damit ist bald Schluss. Der GFV hat den Vertrag mit der Berner Fachhochschule in Burgdorf per Ende Juli gekündigt.