Am 24. August 1999 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «Das Schloss weckt Visionen.»

Es gab zu dieser Zeit das Projekt «Zukunft Altstadt», und dessen Leitung lud die Bevölkerung ein, sich an einem Diskussionsabend Gedanken über eine Nutzung des Schlosses zu machen. Denn der Kanton sprach schon vor 20 Jahren davon, das Gefängnis und Teile der Verwaltung dereinst zu zügeln. Und dann, so der logische Schluss der Planer, würden in den historischen Gemäuern Räume frei.