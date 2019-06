Ein Traditionsbetrieb kämpft um seine Existenz

Frohlockt haben Anfang Mai alle jene Verkehrsteilnehmer, die immer wieder mal vor der Barriere beim Spital oder jener in der Buchmatt stehen und darauf warten, dass die Schranke sich endlich hebt. Denn der Kanton präsentierte seine Pläne zur Verflüssigung des Verkehrs durch Burgdorf. Will heissen: Beim Spital und in der Buchmatt werden Bahnunterführungen gebaut. Vorausgesetzt, die 418 Millionen Franken teure Verkehrssanierung «Emmentalwärts» wird gebaut.

Keine Freude an diesen Plänen hat Unternehmer Walter Baumann. Sein Carrosseriebetrieb steht seit 1954 an der Kirchbergstrasse 147. Just dort, wo sich Tag für Tag die Fahrzeuge vor der Barriere stauen. Und darum genau an diesem Ort, wo die Strasse dereinst die BLS-Linie Burgdorf–Solothurn unterqueren soll. Dieser Strassenbau hätte für das Familienunternehmen Baumann ernsthafte Konsequenzen. Denn die Unterführung beansprucht zusammen mit den Radwegen und Trottoirs, die beidseits der Strasse gebaut werden, so viel Raum, dass es für die Carrosserie Baumann keinen Platz mehr hat.

Die fast vergessene Studie

Walter Baumann hat das Unheil kommen sehen. Bereits vor zehn Jahren, als Absolventen der Berner Fachhochschule und der ETH eine Verkehrsstudie gemacht hätten, «habe ich auf den Plänen gesehen, dass es für uns knapp wird». Über das lapidare Fazit der Studie, dass der Carrosseriebetrieb künftig von der Stadtseite her erschlossen werden müsse, habe sich noch niemand Gedanken gemacht. Er habe jedenfalls gewusst, dass dies gar nicht möglich wäre.

Walter Baumann hat schon nach einer Studie vor zehn Jahren gesehen: Es könnte knapp werden. Foto: Beat Mathys

Jahre vergingen, bis der Variantenentscheid für die Burgdorfer Verkehrslösung 2015 aufs Tapet kam. Das Mitwirkungsverfahren, an dem sich neben Baumann noch mehr als 5000 Private, Parteien und Verbände beteiligt hatten, zeigte, dass eine Umfahrung durch das Naturschutz- und Naherholungsgebiet Meienmoos chancenlos ist. Damit war klar, dass der Bau der BLS-Unterführungen Spital und Buchmatt wieder ins Zentrum rückte.

Von zwei Seiten bedrängt

Im Frühling 2018 sei er vom kantonalen Leiter des Projekts «Emmentalwärts» über die Marschrichtung erstmals informiert worden. Wenn die Unterführung gebaut werde, könne er nicht mehr zu seinem Betrieb fahren, ja einzelne Gebäudeteile müssten gar weichen. Tatsächlich ist auf den Bauplänen zu sehen, dass der Strassenbau mitten durch einen Teil der Lackiererei gehen würde.

«Gleiche Arbeitsbedingungen ohne Kostenfolge. Unter diesen Voraussetzungen mache ich mit.»Walter Baumann, Inhaber der Carrosserie BaumannSource

Ungemach droht der Carrosserie Baumann allerdings auch von der Rückseite. Weil die BLS die heutige Haltestelle im Industriegebiet Buchmatt modernisieren und ausbauen will, benötigt das Bahnunternehmen mehr Platz. «In vierzehn Tagen sollten wir die definitiven Wünsche der BLS kennen», sagt Walter Baumann. Als er von den Verantwortlichen des Kantons nach seiner Meinung zum Projekt gefragt worden sei, habe er geantwortet: «Der Entscheid ist gefallen, also mache ich das Beste daraus.» Er habe auch klargemacht, dass er auch mit 65 Jahren noch nicht aufhören wolle, zudem gebe es eine Nachfolgelösung.

Positive Signale

Zentral ist für Firmeninhaber Baumann eine Forderung: «Gleiche Arbeitsbedingungen ohne Kostenfolge. Unter diesen Voraussetzungen mache ich mit.» Längst hat er als Arbeitgeber von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen Plan. Der Betrieb soll etwa 50 Meter in Richtung Stadt Burgdorf verschoben werden. In unmittelbarer Nähe des Kreisverkehrs Pulverweg, dort, wo die seit Jahren ungenutzte Gaskugel steht, hätte es Platz für die Carrosserie Baumann. Das etwa 4000 Quadratmeter grosse Areal gehört der städtischen Energieversorgerin Localnet AG.

Der Plan: Die Strasse soll die Bahnlinie nicht mehr über- sondern unterqueren. Foto: Beat Mathys

Entschieden ist noch nichts. Die grundsätzliche Bereitschaft der Localnet, das heute mit Ausnahme der Gastankstelle brachliegende Land zu verkaufen, bestehe, weiss Walter Baumann. Und auch vom Kanton und von der Stadt gebe es für die Umsiedlung des KMU positive Signale. Deshalb werde jetzt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet.

Gleiches am gleichen Ort machen

Für Baumann ist klar: Er will die gleiche Arbeit wie heute an einem neuen Ort wieder machen. «Wie man dies zustande bringt, darf nicht mein Problem sein, denn ich habe das Ganze nicht ausgelöst.» Selbst wenn alle Involvierten mit der räumlichen Verschiebung des Unternehmens einverstanden sein sollten, werden noch keine Bagger auffahren. Denn die Finanzierung der mehr als 400 Millionen Franken teuren Verkehrssanierung Emmental ist weder gesichert, noch hat der Grosse Rat des Kantons Bern bereits grünes Licht gegeben. Kommt dazu, dass höchstwahrscheinlich auch das Bernervolk noch seinen Segen zum Baukredit geben müsste, falls das Referendum ergriffen würde und zustande käme. In diesem Kredit wären dann auch die Kosten für die Umsiedlung der Carrosserie Baumann enthalten.

Einsatz für die Mitarbeiter

Und was würde Walter Baumann tun, wenn er seinen Betrieb am heutigen Standort aufgeben müsste, aber keine Ersatzlösung gefunden würde? Er sei zwar überzeugt, dass dieses Schreckenszenario nie Realität werde. Und wenn doch, dann steht für den Patron etwas im Mittelpunkt: «Ich habe Mitarbeiter, die bei uns die Lehre gemacht haben und jetzt 50-jährig und älter sind. Diese Leute stelle ich nicht auf die Strasse. Wenn alles scheitert und wir nicht bauen können, will ich für die Mitarbeiter eine Lösung. Sie sollen weiterarbeiten wie bisher und keinen finanziellen Schaden erleiden.»

(Berner Zeitung)